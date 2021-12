Gezonde kinderen wel of niet vaccineren tegen corona? ‘Ze moeten er zelf belang bij hebben’

In Oostenrijk, Amerika en Israël worden gezonde kinderen van vijf tot en met elf jaar gevaccineerd tegen het coronavirus. Zou dat ook in Nederland een goed idee zijn?

Volgens Guy Widdershoven, emeritus-hoogleraar medische filosofie en ethiek bij het Amsterdam UMC, wel. De voornaamste reden is volgens hem dat kinderen zelf baat hebben bij vaccinatie. ‘Kinderen lopen gezondheidsrisico, er zijn ook in Nederland al een paar kinderen aan overleden. Bovendien worden sommige kinderen vervelend ziek van corona, hoewel dat minder vaak gebeurt dan bij volwassenen.’ Widdershoven schreef eerder deze week een opiniestuk in Trouw, waarin hij met Anjo Veerman, emeritus hoogleraar kindergeneeskunde, opriep om vaccinatie voor kinderen mogelijk te maken.

geen persoonlijke meerwaarde

Kinderarts Károly Illy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) is het niet eens me..

