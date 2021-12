Nivea, Hallmark, Milka en anderen breken met reality-familie Meiland om islamofobe uitspraken

Amersfoort

De ‘Meilandjes’ kregen landelijke bekendheid toen ze in 2007 deelnamen aan het programma Ik vertrek. Martien en Erica Meiland verhuisden met hun kinderen naar Frankrijk, waar ze een kasteel ombouwden tot bed-and-breakfast. Sinds 2019 heeft het koppel een goed bekeken reality-show, Chateau Meiland. Ook dochter Maxime is inmiddels een bekende tv-persoonlijkheid.

Erica Meiland kwam eind oktober in opspraak door anti-islamitische uitspraken. Zo schrijft ze over moslima’s: ‘Rot op joh, met je boerka. Ik heb weleens drie van die pinguïns in Noordwijk zien lopen, dat is toch niet normaal?’ Later deed ze in Shownieuws die uitspraak opnieuw: ‘Ja, pinguïns zijn dat ja. Ja, ik kan niet tegen een hoofddoek, echt niet.’

Wenskaartenb..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .