Veel coronadoden in verpleeghuizen: laten de vaccins het afweten bij kwetsbare ouderen?

Zeer de vraag is of boosters, ondanks de positieve geluiden uit België en onder meer Israël, alle problemen oplossen. Zolang het virus rondgaat, zijn broze verpleeghuisbewoners immers de eersten die in de problemen komen.

Wat is er aan de hand?

Van een afstandje lijkt het een uitgemaakte zaak. Vorige week overleden in de woonzorginstellingen 425 méér mensen dan gebruikelijk in deze tijd van het jaar. Dat is haast net zo’n hoge oversterfte als een jaar geleden, tijdens de tweede golf. Toen waren er in één week 451 sterfgevallen meer dan gebruikelijk te betreuren.

Tegelijk raast corona door de verpleeghuizen. Sinds begin oktober is het aantal bewoners dat positief wordt getest op corona omhooggeschoten, tot meer dan 300 afgelopen weken. De laatste keer dat zoveel verpleeghuisbewoners het virus opliepen, was in december vorig jaar. Ook is het virus in meer verpleeghuislocaties aanwezig dan tijdens eerdere golven: op 983 locaties, 40 procent van het totaal.

Dus: er..

