Planbare zorg valt verder stil • WHO adviseert niet-gevaccineerden regio’s met Omikron te mijden

Welkom in het coronablog. In dit liveblog houden we je op de hoogte van al het coronanieuws, uit binnen- en buitenland.

Kort overzicht:

• Relatief veel zwangere vrouwen belanden met corona in het ziekenhuis, omdat ze zich niet hebben laten vaccineren. Het probleem speelt vooral in Rotterdam, zegt gynaecoloog Hans Duvekot van het Erasmus MC.

• Bijna 82.000 mensen hebben tot nu toe een boosterprik gekregen. Die oppepprik wordt momenteel aan ouderen en zorgmedewerkers gegeven om hun afweer te versterken. In totaal krijgen zo’n 740.000 mensen van 80 jaar en ouder een uitnodiging.

• Meer dan een half miljoen mensen zijn in de maand november positief getest op het coronavirus. Het RIVM meldde in dertig dagen tijd 511.300 nieuwe gevallen.

[07:31] Ruim half miljoen positieve coronatests in november

Meer dan een half miljoen mensen zijn in de maand november positief getest op het coronavirus. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldde in dertig dagen tijd 511.300 nieuwe gevallen. Dat is een nieuw maandrecord. Het oude record was al op 20 november verbroken en is in de anderhalve week erna verder aangescherpt.

Gemiddeld waren er in november 17.043 positieve tests per dag. Op 24 november meldde het RIVM 23.735 bevestigde besmettingen, het hoogste aantal positieve tests in een dag tijd sinds het begin van de epidemie.

In de 30 dagen van november zijn meer positieve tests geregistreerd dan in de 153 dagen van de maanden juni, juli, augustus, september en oktober bij elkaar.

Het oude maandrecord is van december vorig jaar. Dat was de piek van de tweede golf. In 31 dagen tijd waren er toen 273.443 bevestigde besmettingen. In oktober vorig jaar waren er 229.559 nieuwe gevallen en in april van dit jaar 223.732.

[06:41] Geen enkele heup-, knie- of staaroperatie meer mogelijk in 25 van de 74 Nederlandse ziekenhuizen

Ruim een op de drie Nederlandse ziekenhuizen heeft de planbare zorg als knie- en heupoperaties noodgedwongen opgeschort. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) meldde dinsdag dat 25 van de 74 Nederlandse ziekenhuizen deze zorg tijdelijk volledig gestaakt hebben. De sluiting is een verdubbeling ten opzichte van vorige week.

[06:30] Gynaecoloog Hans Duvekot over ongevaccineerde zwangeren met corona: ‘Als de beademing niet werkt, krijgt de baby het benauwd’

Relatief veel zwangere vrouwen belanden met corona in het ziekenhuis, omdat ze zich niet hebben laten vaccineren. Het probleem speelt vooral in Rotterdam, zegt gynaecoloog Hans Duvekot van het Erasmus MC.

‘Die vrouw wordt dan een paar weken later wakker, terwijl ze in die tijd niks van het kind heeft meegemaakt. Dat zorgt voor enorme mentale problemen bij de moeder. We zien de psychiater vaak op de afdeling.’

[06:22] WHO: niet-gevaccineerden, mijd regio’s met overdracht Omikron

Wie niet volledig is gevaccineerd tegen Covid-19 en ook kwetsbaar is voor het virus, kan voorlopig beter niet reizen naar gebieden waar de Omikron-variant wordt overgedragen binnen de gemeenschap. Dat zei de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dinsdag in een bijgewerkt reisadvies over de Omikron-variant.

De relevante passage uit de verklaring: ‘Personen die niet volledig zijn gevaccineerd of die geen bewijs hebben van eerdere SARS-CoV-2-infectie en een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van ernstige ziekte en overlijden, inclusief mensen van 60 jaar of ouder of mensen met co-morbiditeiten (bijvoorbeeld hartaandoeningen, kanker en diabetes) wordt geadviseerd om reizen naar gebieden met gemeenschapsoverdracht uit te stellen.’

Met ‘gebieden met gemeenschapsoverdracht’ doelt de WHO op regio’s en landen waarvan is vastgesteld dat de Omikron-variant al door de inwoners onderling aan elkaar wordt doorgegeven, zoals Zuid-Afrika, Malawi en Nigeria.

Eerder op dinsdag berispte de WHO nationale regeringen voor het stopzetten van reizen vanuit zuidelijk Afrika als reactie op de opkomst van de Omikron-variant. ‘Reisverboden zullen de internationale verspreiding niet voorkomen, maar leggen wel een zware last op levens en bestaansmiddelen’, zei het VN-gezondheidsorgaan.

[06:10] Het belangrijkste coronanieuws van de afgelopen 24 uur

• Bijna 82.000 mensen hebben tot nu toe een boosterprik gekregen. Die oppepprik wordt momenteel aan ouderen en zorgmedewerkers gegeven om hun afweer te versterken. In totaal krijgen zo’n 740.000 mensen van 80 jaar en ouder een uitnodiging.

• De Eerste Kamer steunt de mogelijkheid om het coronatoegangsbewijs in te kunnen zetten in niet-essentiële winkels en niet-essentiële dienstverlening op publieke plaatsen. Het gaat om kleding- en meubelwinkels, maar ook om kappers en pretparken. Het is nog niet duidelijk wanneer de uitbreiding van het coronatoegangsbewijs ingaat.

• Het ‘quarantaine-stel’ dat eerder het quarantainehotel bij Schiphol verliet na een positieve test op corona wordt niet verdacht van een strafbaar feit. De twee, die op Schiphol arriveerden na een vlucht uit Zuid-Afrika, verlieten het hotel echter en werden later aangehouden in een vliegtuig waarmee ze Nederland wilden verlaten.

• De omikronvariant van het coronavirus heeft zich ook al binnen de landsgrenzen van Nederland verspreid. Een van de mensen die de variant al eerder heeft opgelopen, buiten de veertien mensen die besmet terugkwamen uit Zuid-Afrika, was niet op reis geweest. Omikron is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie een ‘zorgwekkende’ variant.

• Het RIVM heeft ‘sterk het vermoeden’ dat het aantal coronabesmettingen afvlakt. Het instituut registreerde in de afgelopen zeven dagen iets meer dan 155.000 positieve tests, 0,8 procent meer dan in de week ervoor.

• Het aantal sterfgevallen door het coronavirus blijft oplopen. Tussen maandagochtend en dinsdagochtend kreeg het RIVM 65 meldingen dat een coronapatiënt aan de gevolgen van het virus was overleden. Dat is het hoogste aantal sinds 2 maart. Van ruim 19.000 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden.

• De jongste kinderen en de oudste ouderen, in die twee groepen zijn in de afgelopen week opvallend veel positieve coronatests te zien. Bij jongeren en jonge volwassenen daalt het aantal nieuwe gevallen juist, komt naar voren uit de wekelijkse cijfers van het RIVM. Iets meer dan 3600 kinderen van 0 tot en met 4 jaar oud zijn in de afgelopen week positief getest. Dat is 38 procent meer dan in de week ervoor.

• Het Duitse parlement wil nog dit jaar over een algemene vaccinatieplicht stemmen. Oostenrijk, buurland van Duitsland, kondigde onlangs als eerste Europese staat een vaccinatieplicht voor iedereen aan. De Griekse autoriteiten gaan 60-plussers verplichten zich te laten inenten. Mensen die dat niet doen, krijgen straks elke maand een boete.

[06:00] Start liveblog woensdag 1 december