De noodopvang voor vluchtelingen in natuurgebied Heumensoord tussen Nijmegen en Heumen mag wat langer openblijven. Dat hebben de burgemeesters van beide gemeenten besloten na een vraag om verlengde opening van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Eerder was afgesproken dat het tentenkamp per 1 januari 2022 zou sluiten. <

beeld anp

‘Gebruik wapenstok in boa-proef rechtmatig’

De twintig buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in Amsterdam die tijdens een proef met een korte wapenstok zijn uitgerust, hebben de stok in zes maanden elf keer gebruikt, waarvan tien keer rechtmatig. Dat schrijft burgemeester Femke Halsema aan de gemeenteraad op basis van een tussentijdse evaluatie. De proef begon op 4 maart van dit jaar. <

Minderjarigen opgepakt om gooien van tegel

Voor het gooien van een stoeptegel door de voorruit van een rijdende auto in Den Haag in juli dit jaar zijn drie minderjarige verdachten aangehouden, meldde de politie dinsdag. De exacte rol van de drie, tussen de 14 en 16 jaar oud en woonachtig in Den Haag, wordt nog onderzocht. De tegel miste de bestuurster op een haar na. <

Ondanks extra steun lager begrotingstekort

Ondanks de extra coronasteun die het demissionaire kabinet afgelopen week aankondigde, valt het begrotingstekort dit jaar lager uit dan op Prinsjesdag werd verondersteld. Dat staat in de Najaarsnota die minister Wopke Hoekstra (Financiën) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Sinds medio september heeft de economie beter gedraaid dan verwacht. <

Aantal ‘onvindbare veroordeelden’ gedaald

Het aantal veroordeelden dat nog een gevangenisstraf moest uitzitten maar hieraan probeerde te ontkomen is in vier jaar gedaald met ruim 2800. Dat schrijft demissionair minister van Rechtsbescherming Sander Dekker in een brief aan de Tweede Kamer. In 2017 werd het programma Onvindbare veroordeelden in het leven geroepen. Sindsdien is deze groep geslonken, van ruim tienduizend naar iets minder dan achtduizend mensen. <

Man mishandeld om Joodse afkomst

Een 28-jarige man uit Oostzaan heeft aangifte gedaan bij de politie van mishandeling en discriminatie. Hij zou door een vrouw bij de metrohalte van de Albert Cuypstraat in Amsterdam vanuit het niets met een stok zijn geslagen nadat ze had gevraagd of hij Joods was, wat hij bevestigde. Ook zou ze volgens de politie discriminerende teksten hebben geschreeuwd. <

Celstraf en vrijspraak voor relschoppers

Een 18-jarige man uit Lent is door de politierechter in Zutphen veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van twee weken en een taakstraf van negentig uur voor zijn rol in de voetbalrellen rond de wedstrijd NEC - Vitesse in Nijmegen. Hij is schuldig bevonden aan openlijke geweldpleging en het hinderen van een politiebusje. Er was een celstraf van vier maanden geëist. Een 23-jarige man uit Nijmegen is vrijgesproken van openlijk geweld. <

beeld anp

Bergkamp doet aangifte om ontvangen dreigmail

Meerdere Tweede Kamerleden hebben een dreigmail ontvangen. Kamervoorzitter Vera Bergkamp gaat deze week aangifte doen. Dit vertelde Bergkamp dinsdag in reactie op het stijgende aantal meldingen van politici die bedreigd worden. Ze wilde weinig kwijt over de inhoud van de dreigmail, behalve dat deze ‘coronagerelateerd’ was. Volgens Bergkamp is het ‘te zot voor woorden’ dat dit gebeurt. <

Marine vernoemt twee fregatten naar vrouwen

De marine gaat twee nieuwe fregatten vernoemen naar vrouwen, schrijft demissionair minister Henk Kamp van Defensie aan de Tweede Kamer. Eind vorig jaar nam de Kamer een motie van GroenLinks aan waarin hierop werd aangedrongen. De Traditiecommissie Koninklijke Marine zal met een voorstel voor de namen komen. <

Resten gebouw onder Eerste Kamer gevonden

Archeologen hebben onder de Eerste Kamer in Den Haag de middeleeuwse resten van een nog onbekend gebouw gevonden, meldt de gemeente. Het gaat om muurresten uit de dertiende eeuw. De resten zijn gevonden tijdens funderingsonderzoek, dat onderdeel is van de grote verbouwing van het Binnenhof. Een van de betrokken archeologen zegt dat vrij weinig oud kaartmateriaal bestaat van het Binnenhof. <

Mediapersoonlijkheid wil president worden

De uiterst rechtse Franse commentator Éric Zemmour heeft aangekondigd dat hij meedoet aan de presidentsverkiezingen van 2022. De oud-journalist, schrijver en mediapersoonlijkheid verklaarde in een videoboodschap dat hij Frankrijk wil ‘redden’. Zemmour zei dat veel kiezers hun eigen land niet meer herkennen. <

beeld anp

Levenslang voor jihadist om genocide yezidi’s

Een Iraakse moslimextremist heeft in Duitsland een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen voor zijn betrokkenheid bij genocide op de yezidi-minderheid. Het is voor zover bekend de eerste keer dat iemand daar schuldig aan is bevonden. De 29-jarige Taha al-Jumailly zou zich in 2013 hebben aangesloten bij terreurorganisatie ISIS. Die heeft de yezidi’s jarenlang vervolgd. <

Spionnenbaas: meer met techbedrijven werken

Britse inlichtingendiensten moeten intensiever gaan samenwerken met techbedrijven in de strijd tegen vijandige staten, criminelen en extremisten. Daarvoor pleit de chef van buitenlandse inlichtingendienst MI6, die spreekt over een enorme cultuuromslag voor zijn geheimzinnige organisatie. Spionnenchef Richard Moore waarschuwde dinsdag in een speech dat tegenstanders van zijn land veel geld pompen in de ontwikkeling van onder meer kunstmatige intelligentie en geavanceerde kwantumcomputers. <

Greenpeace: via rechter onderzoek blokkeren

Greenpeace en andere milieubewegingen willen via de rechter de onderzoeksplannen van olie- en gasconcern Shell in Zuid-Afrika blokkeren. Shell wil een seismisch onderzoek om mogelijke olievelden te vinden. <

Oud-stafchef werkt mee aan onderzoek Capitool

Mark Meadows, voormalig stafchef van oud-president Donald Trump, werkt alsnog mee met de commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden die de bestorming van het Capitool op 6 januari onderzoekt. Hij werd in september gedagvaard met onder anderen oud-adviseur Steve Bannon, maar had in eerste instantie geweigerd. Hij zou in de cel kunnen belanden als hij daaraan vasthoudt. <

beeld anp

Nieuwe aanklacht tegen Aung San Suu Kyi

Het door militairen geleide regime in Myanmar heeft een nieuwe aanklacht ingediend tegen voormalig regeringsleider Aung San Suu Kyi. Ze wordt samen met oud-president Win Myint aangeklaagd voor corruptie in verband met de aankoop en verhuur van een helikopter. Eerder op de dag had een rechtbank een vonnis tegen de Nobelprijswinnares verschoven naar 6 december. Die zaak gaat over opruiing tegen het leger, waarvoor ze een gevangenisstraf van drie jaar riskeert. <

‘Meer dan 100 Afghaanse agenten verdwenen’

De Taliban hebben meer dan honderd veiligheidsagenten van de vorige regering geëxecuteerd of laten verdwijnen sinds de fundamentalisten de macht grepen in Afghanistan, meldt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW). In een rapport van 25 pagina’s heeft de organisatie de dood of het verdwijnen gedocumenteerd van voormalige Afghaanse officials van het leger, de politie, de inlichtingendiensten en de milities die de toenmalige regering steunden. <

‘Ex-president Condé is thuis bij echtgenote’

De militaire junta in Guinee heeft bekendgemaakt dat de afgezette president Alpha Condé in het huis van zijn echtgenote in de hoofdstad Conakry verblijft. Daarmee maakten de coupplegers na maanden van stilte de verblijfplaats van de voormalig leider bekend. <

Autoproducenten steken geld in accu’s

Autoproducenten Mercedes-Benz en Stellantis, het moederbedrijf van onder meer Peugeot, Fiat, Opel en Chrysler, hebben geld gestoken in het Amerikaanse accubedrijf Factorial Energy. Daarmee gaan de Europese bedrijven Hyundai en Kia achterna, die al eerder een samenwerkingsverband sloten. <

Black Friday leidt tot online-piek in betalingen

Het uit de Verenigde Staten overgewaaide koopjesfestijn Black Friday heeft de voorbije zeven dagen vooral online tot een piek in betalingen geleid. Het aantal iDEAL-betalingen lag afgelopen vrijdag 70 procent hoger dan op een gemiddelde vrijdag in september. Het totaalbedrag dat via die betaalmethode werd afgerekend lag zelfs 85 procent hoger dan normaal, meldt Currence, het bedrijf achter iDEAL. In totaal betaalden mensen op vrijdag 26 november net geen 5,4 miljoen keer met iDEAL. <

Knutselspullen en spellen blijken in trek

Bord- en gezelschapsspelletjes maar ook knutselspeelgoed zijn dit jaar erg in trek als sinterklaascadeau. Dat laten speelgoedverkopers zoals Lobbes.nl, webwinkel bol.com, budgetketen Action, drogisterij- en speelgoedverkoper Kruidvat en onlinewarenhuis Wehkamp weten. Consumenten lijken erop in te spelen meer thuis te moeten zitten, nu restaurants en culturele instellingen de komende tijd al om 17.00 uur moeten sluiten. <

Onyx-kolencentrale Rotterdam sluit versneld

De Onyx-kolencentrale in Rotterdam gaat op korte termijn dicht om Nederland te helpen bij het halen van de klimaatdoelen. Demissionair staatssecretaris Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Economische Zaken en Klimaat) maakte dinsdag bekend dat de eigenaar van de centrale maximaal 212,5 miljoen euro krijgt voor het eerder sluiten en ontmantelen van de installatie. Zodra aan alle voorwaarden is voldaan, kan de centrale binnen twee maanden stoppen. <

Sinds 2011 helft minder speelgoedwinkels

Mensen die op zoek zijn naar speelgoed voor de feestdagen kunnen bij steeds minder fysieke speelgoedwinkels terecht. Volgens onderzoek van dataspecialist BoldData is het aantal speelgoedwinkels in Nederland in de afgelopen tien jaar gehalveerd, van 1405 vestigingen in 2011 naar 705 dit jaar. Het aantal speelgoedwinkels laat al jaren een dalende lijn zien, mede door het vele onlineshoppen. <

beeld anp

Volvo Cars bouwde 50.000 auto’s minder

De Zweedse autoproducent Volvo Cars heeft in het derde kwartaal 50.000 auto’s minder gebouwd in vergelijking met een jaar eerder vanwege de chiptekorten die de wereldwijde auto-industrie al langere tijd plagen. Volgens het bedrijf is er inmiddels verbetering te zien bij de levering van chips. <