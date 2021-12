Veel vragen na seance op Rusthof

Utrecht

De ouders van twee overleden kinderen willen meer duidelijkheid over de inhoud van de seance. Dit omdat de vrouw van het stel psychisch lijdt onder het gegeven dat de paranormale groep wellicht contact heeft gezocht of gehad met een van haar overleden kinderen. In een kort geding in de rechtbank Utrecht vroeg het echtpaar de gemeente dinsdag om op z’n minst een naam van de organisatie achter de bijeenkomst te geven, zodat er duidelijkheid kan komen over wat zich daar die avond heeft afgespeeld. De gemeente Amersfoort zegt dat de groep echter uit zes individuen bestaat, waar geen organisatie achter zit. Bovendien heeft de gemeente een onderzoek naar de seance overgedragen aan de nationale ombudsman, die op 17 december met een rappo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .