Hulplijn jongeren 10.000 keer gebeld

Den Haag

De hulplijn voor jongeren Alles Oké? van de Kindertelefoon is sinds de oprichting in april meer dan 10.000 keer gebeld. Jongeren die problemen hebben, ergens mee zitten of behoefte hebben aan een gesprek kunnen bij Alles Oké? terecht. De stichting die de lijn begon zegt dat het aantal telefoontjes het belang van de hulplijn weergeeft. De meeste jongvolwassenen met een vraag bellen niet, maar sturen een chatbericht. Volgens een analyse van Alles Oké? zoeken vooral meisjes contact, ruim 75 procent. Gespreksonderwerpen zijn een moeilijke thuissituatie, relatieproblemen en gezondheidsproblemen. Jongeren voelen zich vaak beter na een gesprek. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .