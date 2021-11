Martine is pleitbezorger van de wandelende vergadering: ‘Ik merk dat ik veel minder vaak vast zit in een denkpatroon’

Utrecht

Door de coronamaatregelen werken veel mensen grotendeels vanuit huis. Een wandelende vergadering kan een uitkomst zijn voor wie collega’s graag wil blijven ontmoeten én in beweging wil blijven. Martine de Vaan is een pleitbezorger van de wandelende vergadering. Zij noemt het een weeting, een samentrekking van walking en meeting. Ze heeft er een boek over geschreven, Walk Your Meeting en er een website over gemaakt, weeting.nl

Zelf loopt ze zeven kilometer per dag zonder dat het haar tijd kost. ‘Als je wandelen combineert met de dingen die je toch al wilde doen, is het makkelijker om het in je leven te integreren’, is haar ervaring. ‘Ik doe op een werkdag vaak wandelend twee of drie zakelijke telefoontjes of online-overleggen v..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .