Vaccinatie Twijfel Telefoon wil uitbreiden: ‘Hadden we dit negen maanden geleden al maar bedacht’

Het Erasmus MC opende vorige week samen met Rotterdamse huisartsen de Vaccinatie Twijfel Telefoon voor medische vragen over vaccinatie tegen COVID-19. De lijn is een schot in de roos, meldt internist en initiatiefnemer Robin Peeters.

Waarom is de lijn nodig?

‘Als medici merken we dat de publieke debatten over vaccinatie vooral gaan tussen felle voor- en tegenstanders. Maar in de spreekkamer zien we dat niet terug. Het grootste deel van de mensen is niet per se tegen vaccinatie, maar heeft wel twijfels over het effect op hun eigen medische situatie. En daar willen wij als Erasmus MC en de Rotterdamse huisartsen op inspelen door mensen laagdrempelig te informeren.’

Mensen kunnen toch ook naar hun huisarts met twijfels?

‘Dat zeggen wij ook altijd, maar er is schroom. Er zijn mensen die denken: ‘De dokter is al zo druk, hier wil ik niet voor langs gaan’. Het kan ook zijn dat mensen zich schamen dát ze nog niet gevaccineerd zijn. Ergens zit een barrière die wij p..

