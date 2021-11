Hoe corona twee vrienden verdeelde, en ze elkaar toch weer vonden. ‘Het begint met zelfkennis’

Ewout van de Groep en Jaap de Graaf zijn beste vrienden. Ze kennen elkaar door en door, houden van een geintje, en voeren goede gesprekken. Al acht jaar is hun band ijzersterk. Totdat hun verschillende standpunten over de coronamaatregelen hen uit elkaar dreef, en ze elkaar bijna uit het oog verloren. ‘We waren bang om elkaar kwijt te raken.’

Bunschoten-Spakenburg

Ze hadden zo broers kunnen zijn. Niet alleen vanwege hun lengte – De Graaf (49) is 2.01 meter, Van de Groep (40) 1.99 meter – maar vooral door de goede dynamiek. Ze hebben het beste met de ander voor, en dagen elkaar uit. In humor, en vragen over het leven. ‘Onze vriendschap is fantastisch’, zegt De Graaf. ‘Ik gun iedereen een Ewout als vriend.’

Door de aanhoudende coronamaatregelen is de maatschappij aan het polariseren. Groepen mensen staan tegenover elkaar. Ook De Graaf en Van de Groep kwamen in dat polariserende vaarwater terecht. Dat gebeurde geleidelijk.

De Graaf: ‘Ik ben een type dat mensen, en dus ook de overheid, snel vertrouwt.’

Van de Groep: ‘De maatschappij lijkt een gevangenis te wor..

