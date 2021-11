Gynaecoloog Hans Duvekot over ongevaccineerde zwangeren met corona: ‘Als de beademing niet werkt, krijgt de baby het benauwd’

Relatief veel zwangere vrouwen belanden met corona in het ziekenhuis, omdat ze zich niet hebben laten vaccineren. Het probleem speelt vooral in Rotterdam, zegt gynaecoloog Hans Duvekot van het Erasmus MC.

U heeft 32 zwangere vrouwen met corona behandeld. Wat zegt dat?

‘Sinds in juli 2020 de Britse coronavariant rondging, hebben we een toeloop van zwangere patiënten. Sindsdien hebben we constant zwangeren met corona op de afdeling. Afgelopen zomer is dat verviervoudigd. Blijkbaar zijn de Britse- en de Delta-variant agressiever voor zwangeren. Hoe dat voor de omikron-variant zit, weten we nog niet.

Op onze afdeling verloskunde zijn 32 bedden, daarvan zijn er drie high care (daar krijgt de patiënt één-op-één zorg). Deze drie bedden zijn sinds de zomer altijd bezet door zwangere vrouwen met corona. Ze liggen daar, omdat ze extra zorg nodig hebben, maar nog niet naar de IC hoeven, of omdat ze net van de IC komen en nog moeten herstellen. De pati..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .