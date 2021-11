Omwonenden boos om gigantische ster op Sagrada Família

Barcelona

Een gigantische ster op een van de belangrijkste torens van de basiliek van de Sagrada Familia stoort omwonenden. De ster weegt 5.5 ton en is van punt tot punt 7 meter groot. Het plan is dat de ster vanaf 8 december, de dag waarop Spanje de onbevlekte ontvangenis viert, samen met 800 ramen van de toren te verlichten. Salvador Barroso, woordvoerder van een van de bewonersverenigingen, is niet blij met deze keuze. Hij noemt de ster ‘esthetisch verschrikkelijk’. Het is niet de eerste keer dat bewoners klagen over het meesterwerk van Antoni Gaudí. De bouw van de toeristische attractie van de stad zorgt vaker voor ongeregeldheden voor inwoners van Barcelona.

