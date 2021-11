Kwart jongeren belegt in cryptomunten en aandelen: ‘Het grootste deel wordt niet slapend rijk’

Oegstgeest/Zwaanshoek

Op sociale media vertellen influencers jongeren hoe ze in één dag een ton verdienden en welke cryptomunten ze moeten kopen. De boodschap: instappen is altijd een goed idee. Want of de koers staat laag, waardoor het aantrekkelijk is om te kopen, of er liggen nieuwe records op de loer.

Die boodschap slaat aan, blijkt uit onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) en Rabobank. Ruim een kwart van de Nederlandse jongvolwassenen blijkt inmiddels cryptomunten te bezitten.

Rabobank en Nibud deden onderzoek onder ruim 1500 mensen tussen de 18 en 30 jaar oud. Bijna eenderde van die groep belegt in traditionele vormen zoals aandelen en fondsen. Zij hebben vaak meer financieel vermogen, en z..

