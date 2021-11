Epstein-handlanger ‘serveerde’ meisjes

New York

Ghislaine Maxwell aasde op kwetsbare jonge meisjes om ze te ‘serveren’ voor misbruik aan de Amerikaanse multimiljonair en zedendelinquent Jeffrey Epstein. Een aanklager in New York zei dat op de eerste dag van het proces tegen de ex-partner van Epstein. Maxwell, een Britse socialite, was zelf aanwezig in de rechtbank. Volgens justitie ronselde de 59-jarige Maxwell tussen 1994 en 2004 meisjes voor Epstein. Ook wordt ze ervan beschuldigd mee te hebben gedaan aan het misbruik. Tegen Maxwell zijn acht aanklachten ingediend, waaronder voor sekshandel. <

