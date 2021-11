Bank brengt goede doelen in het nauw

Vrijwilliger Aldert Hartlief brengt in een Trias Belbus een bewoonster van Tynaarlo naar de tandarts in Zuidlaren.

Amsterdam

Leo Hegge dacht alles geregeld te hebben. De welzijnsorganisatie in zijn gemeente Tynaarlo stopt begin volgend jaar met de ‘belbus’, een vorm van openbaar vervoer op afspraak. Vooral ouderen met een kleine portemonnee maken er gebruik van als ze, bijvoorbeeld, naar het ziekenhuis moeten. Dus wierp Hegge zich samen met andere vrijwilligers op om het stokje over te nemen. ‘We hebben inmiddels een stichting, bussen, chauffeurs’, vertelt hij. ‘Maar nu lopen we vast op iets heel anders: de bank. Dat had ik totaal niet verwacht.’

Zonder zakelijke bankrekening kan de belbus geen subsidies ontvangen of betalingen doen. Maar de medewerker van RegioBank zei niks voor hem te kunnen betekenen vanwege een reorganisatie. ‘Let op: Het is ..

