Veertiende besmetting in Nederland

Van een veertiende persoon is vast komen te staan dat die besmet is met de nieuwe omikronvariant van het coronavirus. Het gaat ook hier om iemand die afgelopen weekeinde vanuit Zuid-Afrika terugvloog en op Schiphol een test moest ondergaan, meldt demissionair zorgminister Hugo de Jonge.

Den Haag

Uit nadere analyse is gebleken dat de tot dusver positief op de omikronvariant geteste mensen het virus waarschijnlijk op verschillende plaatsen hebben opgelopen. ‘In ieder geval niet gedurende de vlucht’, schrijft De Jonge aan de Tweede Kamer.

Doordat wereldwijd scherper op mutaties wordt gelet, is de nieuwe variant inmiddels ook in andere landen opgedoken, schrijft De Jonge verder. ‘Ook bij mensen die niet recentelijk in zuidelijk Afrika zijn geweest. Dit wijst op een mogelijk bredere circulatie van deze variant.’

In de Europese Unie zijn tot nu toe 35 mensen positief getest op de omikronvariant van het coronavirus. Zij zijn allemaal onlangs in Afrika geweest. De virusversie is behalve in Nederland ook vastge..

