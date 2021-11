Omikron zet rekenaars aan ’t werk

Hoe bedreigend is de omikronvariant van het coronavirus, die voor het eerst in Zuid-Afrika werd vastgesteld? Of zitten er – nog heel voorzichtig uitgedrukt – ook positieve kanten aan de opmars van dit nieuwe type?

Amsterdam

Goeie vraag van Margriet Vroomans, presentator bij NPO Radio 4: ‘Stel dat de omikronvariant van het coronavirus milder is, zou je hem dan niet juist willen laten circuleren, om daarmee delta te verdrijven?’ Een ondernemer uit de vakantie-industrie opperde ook al zoiets. ‘Misschien is de omikronvariant wel onze redder’, mijmerde hij.

De notie dat de nieuwe, extra besmettelijke coronavariant uit Zuid-Afrika waarover zoveel te doen is wel eens mínder ziek zou kunnen maken, zong afgelopen weekeinde ineens rond, na opmerkingen van Angelique Coetzee, huisarts en voorzitter van de Zuid-Afrikaanse artsenvereniging. ‘De gevallen die we zien, zijn meestal mild van aard’, zo had Coetzee links en rechts vernomen. Zo zouden de zieken ee..

