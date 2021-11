‘Verpleegzorg piept en kraakt’

Het aantal coronabesmettingen stijgt fors, en dat merken ze ook in verpleeghuizen. ‘We leveren nog de dagelijkse zorg, maar het is heel pittig’, zegt ouderenarts Henny Lugten van Accolade Zorg.

‘Zowel bij onze bewoners als onze medewerkers zien we een toename van het aantal positieve coronatesten’, vertelt specialist ouderengeneeskunde Henny Lugten van Accolade Zorg. Als ‘corona-arts’ is ze betrokken bij de bestrijding van corona-uitbraken in de verpleeghuizen van Accolade.

Daarom is er nu meer aandacht voor het welzijn van bewoners, zegt de arts. ‘Zo kan een moeder die in isolatie zit, bezoek ontvangen van haar dochter, in beschermende kleding. Dat is goed voor het welbevinden van de moeder. Vorig jaar zouden we daar langer mee hebben gewacht.’

