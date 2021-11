Oud-bewindspersoon moet twee jaar afkoelen

Den Haag

Er komt een afkoelperiode van twee jaar, waarin een onafhankelijke commissie beoordeelt of er kans is op belangenverstrengeling. In het algemeen geldt een draaideurverbod: twee jaar lang geen opdrachten van het ministerie waar ze werkten.

De derde nieuwe maatregel behelst een uitbreiding van het lobbyverbod zoals dat in 2017 door minister Plasterk werd ingesteld. Oud-bewindspersonen mogen in de toekomst niet alleen niet lobbyen bij hun eigen ministerie, maar ook niet bij andere ministeries waarmee ze ‘actieve bemoeienis’ hadden.

Dat blijkt uit een brief die minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken maandag aan de Tweede Kamer stuurde.

Dat laatste verbod lijkt een directe reactie op het re..

