‘Corporaties bouwden 15.000 woningen in 2020’

Woningcorporaties hebben vorig jaar 15.199 nieuwe woningen gebouwd in Nederland. Dat is een stuk meer dan het jaar ervoor, zegt corporatiekoepel Aedes.

Den Haag

De meeste van de woningen zijn sociale huurwoningen en gebouwd op plekken waar volgens Aedes veel mensen op zoek zijn naar een betaalbaar huis.

In 2013 bouwden woningcorporaties nog bijna 30.000 woningen en in dat jaar werd ook de verhuurderheffing ingevoerd. Vervolgens is dat aantal bij lange na niet meer gehaald. Corporaties betalen de verhuurderheffing, een jaarlijkse belasting, over het bezit van de meest betaalbare huurwoningen.

Een coalitie van 34 organisaties op het terrein van wonen, bouwen, zorg en welzijn sprak eerder dit jaar nog af de komende tien jaar 1 miljoen huizen te bouwen. Zo moeten er meer betaalbare huur- en koopwoningen beschikbaar komen voor starters en doorstromers en voor alle inkomens ..

