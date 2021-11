Prinses Beatrix weer terug uit Curaçao

Willemstad

Prinses Beatrix heeft Curaçao weer verlaten. De prinses stapte zondagavond in het vliegtuig na haar vierdaagse werkbezoek aan het eiland. De 83-jarige prinses heeft enorm genoten, zo zei ze eerder. Ze hoopt dan ook nog een keer terug te kunnen gaan. ‘Ik ben ontzettend blij en ik hou erg veel van dit eiland.’ Het werkbezoek stond voornamelijk in het teken van de coronacrisis en natuurbehoud. Beatrix hielp bij het vrijlaten van een herstelde flamingo, ze plantte haar eigen sinaasappelboom, ging naar een blijf-van-mijn-lijfhuis, maar had ook genoeg tijd voor haar grote liefde: kunst. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .