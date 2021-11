‘Gevaccineerde, besmette verpleeghuisbewoner heeft overlijdenskans van 22 procent’

Amsterdam

Dat blijkt uit de eerste resultaten van onderzoek van Cees Hertogh, hoogleraar ouderengeneeskunde en ethiek van de zorg bij het VU medisch centrum in Amsterdam. ‘Het percentage komt overeen met het niveau in de tweede golf van november 2020, toen nog niemand gevaccineerd was.’

Hertogh onderzocht hiervoor 395 dossiers waarvan zeker is dat er sprake was van een besmetting met COVID-19, opgelopen in de periode tussen 1 september en 17 november 2021. De hoogleraar benadrukt: ‘Op basis van deze resultaten kun je niet zeggen dat COVID-19 altijd de doodsoorzaak was, maar het is wel aannemelijk dat het virus de overlijdenskans vergroot. Bij mensen die geen corona-infectie hadden, is het overlijdensrisico tien procent, COVID-19 lijkt het ..

