KLM-reizigers nemen virus mee

Op twee KLM-vluchten vanuit Zuid-Afrika is een opmerkelijk hoog aantal coronabesmettingen vastgesteld. 61 van de circa 600 vrijdag op Schiphol gelande passagiers bleken positief. Onder hen werd ook de nieuwe omicron-variant ontdekt.

Het Rode Kruis bracht met busjes passagiers die positief zijn getest uit Zuid-Afrika naar een hotel, waar zij verplicht in quarantaine moeten.

Schiphol

Overal rinkelen de alarmbellen om dit grote aantal besmettingen. In zestien maanden tijd wist de GGD Kennemerland tot vrijdag slechts 48 positieve reizigers op vluchten uit dat land te vinden. De registratie van passagiers met een positief testresultaat is normaal gesproken een grote onderschatting van het daadwerkelijk aantal reizigers met een besmetting. Op de vluchten die vrijdag aankwamen, moest iedereen een test ondergaan en bleek ongeveer een op de tien passagiers positief.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dat iedereen die sinds vorige week maandag vanuit zuidelijk Afrika in Nederland arriveerde, door de GGD’en zal worden opgeroepen voor een test. Het gaat om rei..

