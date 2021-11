Kalf bij koe vraagt om een andere boerderij

Moederkoeien en hun kalveren worden apart in de wei gezet, zodat ze de eerste weken in alle rust samen kunnen doorbrengen.

Hoogeloon

Enkele tientallen jonge varkens die rondscharrelen en wroeten in een modderig weiland markeren de oprit naar kaasboerderij De Ruurhoeve in het buitengebied van het idyllische dorpje Hoogeloon, even ten westen van Eindhoven, tegen de Belgische grens.

In de wei naast de varkens staat een zestal zwartbonte koeien met hun jonge kalveren. Boer Corné Ansems heeft de dieren apart gezet in een kalvervriendelijke omgeving, zodat ze de eerste weken in alle rust samen kunnen doorbrengen. De kalveren kunnen drinken wanneer ze willen en de koeien, die meer melk produceren dan de jonge dieren nodig hebben, kunnen naar de melkrobot om zich te laten melken. Klaphekken voorkomen dat de kalfjes met hun moeder meelopen en zo tussen de zestig melkko..

