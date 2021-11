Een kapel voor de kinderen

De jeugd van toen is een historische serie over kind, kerk en school, met soms een actuele ondertoon. Aflevering 7: de jeugdkerk van Maria van Woensel Kooy.

(beeld nd)

Maria van Woensel Kooy (beeld nd)

Het is het lot van veel dichters dat hun gedichten en liederen van generatie op generatie worden doorgegeven, en dat zij zelf in de vergetelheid verdwijnen. Met Kerst weerklinkt uit vele monden ‘Stille nacht, heilige nacht’, waarvan de tekst werd geschreven door de Oostenrijkse priester Joseph Mohr, van wie de ware kenners weten dat hij een kind uit een buitenechtelijke relatie was.

Ook de naam van Maria van Woensel Kooy zal weinigen nog bekend zijn, hoewel ze vele liederen schreef. Sommige zijn opgenomen in het Liedboek van de Kerken en worden wekelijks in de eredienst gezongen. Een van haar bekendste liederen is ‘Een roze, fris ontloken’, waarvan het Duitse origineel uit de zestiende eeuw door haar vertaald werd.

