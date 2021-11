Appel op overheid om meer humanitair budget: ‘Nederland komt afspraak niet na’

Den Haag

Afgelopen week behandelde de Kamer de begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2022. Dinsdag wordt er gestemd over dertig miljoen euro extra noodhulp, gezien de acute wereldwijde hongercrisis waardoor mensen op de vlucht slaan.

In een brief roept Platform Humanitaire Actie (PHA) de Kamer op tot structureel meer humanitair budget zodat er ‘noodhulp verleend kan worden op een niveau dat recht doet aan de grote hoeveelheid zeer ernstige humanitaire crises’. Als ambassadeur van ZOA, een van de veertien hulporganisaties binnen PHA, doet oud-politicus Joël Voordewind daar persoonlijk nog een schepje bovenop. ‘De allerarmsten in de wereld staan niet op het Malieveld in Den Haag. We hebben er weinig b..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .