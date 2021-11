Rutte: strenge aanpak ongevaccineerden werkt ‘averechts’

Demissionair premier Mark Rutte is niet van plan om harder op te treden tegen ongevaccineerde Nederlanders om de druk op de ziekenhuizen te temperen. Hij vreest dat een te strenge aanpak averechts kan werken, waardoor de vaccinweigeraars zich helemaal niet meer laten overhalen om een prik tegen corona te halen.

Den Haag

Dat heeft Rutte zaterdag gezegd tijdens het online VVD-partijcongres. Op een vraag van een VVD-lid waarom hij er niet voor kiest om strenger te zijn voor degenen die zich niet willen inenten, antwoordde Rutte: ‘Ja, het is waar: mensen die gevaccineerd zijn, hebben 25 keer minder kans om op de ic-afdeling terecht te komen. Dat betekent dat er minder druk zou zijn op de gezondheidszorg als meer mensen gevaccineerd zouden zijn’, aldus Rutte. ‘Maar het risico als je mensen teveel in een hoek duwt, is dat het ook averechts kan werken. Dat ze dan helemaal niet meer meedoen.’

Opmerkelijk is dat Rutte tijdens het congres onthulde dat zijn opvattingen ‘misschien verder zouden gaan’ als hij geen premier was. ‘Sommige mensen zeggen: he..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .