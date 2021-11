Een Ark van appels: hier worden bedreigde rassen nog gekoesterd

Het is een heuse Ark voor met uitsterven bedreigde Nederlandse appelrassen, de erfgoedboomgaard in de Proeftuin Randwijk. Hier leven vergeten appels als de Geelzoet, Rubens en Notarisappel voort. Voor de liefhebber, en voor onze voedselvoorziening.

Randwijk

In de appelboomgaarden van de Proeftuin Randwijk is de oogsttijd voorbij; de meeste bomen zijn al kaal. ‘Hier hangen er nog een paar’, zegt Willem van Dooijeweert (59) terwijl hij een appel uit een boompje plukt. ‘Dit is de Geelzoet. Een uniek ras.’ Hij neemt een hap. ‘Deze appel doet precies wat zijn naam belooft: hij is geel en zoet.’

Geelzoet zul je niet meer vinden bij de groenteboer. Dit appelras uit 1943 wordt allang niet meer commercieel aangeplant. Dat geldt voor alle appels die hier staan, zoals het Eysdener Klumpke, de Groninger Kroon en de Lunterse Pippeling.

moederboom

Dit hoekje van de Proeftuin, het kenniscentrum voor de Nederlandse fruitteelt, is ge..

