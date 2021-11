Verbod op vluchten uit Afrika vanwege nieuwe virusvariant

Vluchten uit Zuidelijk Afrika is sinds vrijdagmiddag verboden vanwege zorgen over de nieuwe, mogelijk besmettelijkere variant van het coronavirus.

Amsterdam

Daarnaast worden de landen waar het om gaat – Botswana, Eswatini (Swaziland), Lesotho, Namibië, Zimbabwe en Zuid-Afrika – toegevoegd aan de lijst van landen met een zeer hoog risico. De passagiers op vluchten uit die regio die nog onderweg zijn, worden op Schiphol getest en moeten daarna in quarantaine.

Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge noemt de mutatie ‘reden voor zorg’, maar er is ook nog veel onduidelijk. ‘Dit is een maatregel uit voorzorg, om daarmee de introductie van een nieuwe variant die mogelijkerwijs besmettelijker is af te vangen’, aldus de gezondheidsminister. Nederlanders die in Zuid-Afrika zitten hebben het recht terug te komen, stelt De Jonge. ‘Voor hen geldt dan wel de dubbele testverplichtin..

