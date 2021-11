Cao voor academische ziekenhuizen is rond

De nieuwe cao voor het personeel van de academische ziekenhuizen, waaraan veel acties voorafgingen, is er helemaal door.

Den Haag

Een ruime meerderheid van 83 procent van de stemmende FNV-leden ging akkoord met het principeakkoord dat al was overeengekomen tussen werkgeversorganisatie NFU en de onderhandelaars van de verschillende zorgbonden. Er is nu voldoende instemming om de cao te laten gelden voor alle betrokkenen, zegt de FNV.

FNV-onderhandelaar Elise Merlijn is blij, maar plaatst nog wel een scherpe kanttekening: ‘Je zou verwachten dat zorgwerkgevers hun eigen medewerkers in deze tijd een flinke waardering geven. Maar zonder actievoeren waren de 80.000 medewerkers van de UMC’s er zelfs in koopkracht op achteruit gegaan.’ <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .