‘Snel onderzoek naar jeugdbescherming’

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid gaan onderzoeken of ouders die gedupeerd zijn in het toeslagenschandaal eerder in aanraking kwamen met jeugdbescherming.

Den Haag

Ook wordt onderzocht of zij ‘eenmaal in deze keten vaker dan anderen te maken hebben gekregen met kinderbeschermingsmaatregelen’. Dat schrijft minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) in een brief aan de Tweede Kamer.

Het onderzoek wordt ingesteld nadat is gebleken dat 1115 kinderen van slachtoffers uit de toeslagenaffaire bij een pleeggezin of in een instelling werden ondergebracht, tussen 2015 en 2020. Oppositiepartijen hadden eerder gevraagd om een onafhankelijk onderzoek, een initiatief van Kamerlid Pieter Omtzigt.

Maar het demissionaire kabinet voelt er niet voor om een aparte commissie op te richten die de zaak gaat bekijken. Dat duurt namelijk lang, terwijl 'de inspecties beschikken over de noodzakelijke bevoegdheden, desk..

