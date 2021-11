Avondlockdown ‘een lastige boodschap’ volgens Rutte: ‘Afschuwelijk voor getroffen ondernemers’

Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) na afloop van een persconferentie over strengere coronamaatregelen.

Den Haag

De forse aanscherping betekent dat horeca, bioscopen, kappers, winkels en sportclubs vanaf zondagmiddag dagelijks om 17.00 uur de deuren moeten sluiten – tot de volgende morgen 5.00 uur. Het nieuwe regime geldt vooralsnog voor drie weken, medio december buigt het kabinet zich over de actuele coronacijfers.

Voor sommige sectoren komt de maatregel in de buurt van volledige sluiting: veel nachtleven, maar ook bioscoopbezoek, speelt zich grotendeels af op lockdowntijden. ‘Een lastige boodschap’, erkende demissionair premier Mark Rutte vrijdag op de vervroegd ingelaste persconferentie. ‘We gaan getroffen ondernemers niet in de steek laten, het is afschuwelijk dat zij wederom met nieuwe maatregelen te maken krijgen.’ Voor die financiële..

