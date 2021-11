Na al die jaren ultiem eerherstel voor ‘de twee van Putten’: ‘Het leven van onze kinderen is kapot gemaakt’

Bijna 7 jaar zat Herman du-Bois onterecht vast. Na de vrijspraak in 2002 – mede dankzij Peter R. de Vries – heeft het kabinet nu excuses aangeboden, ook aan Wilco Viets. ‘Ons leven is kapotgemaakt. En dat van onze kinderen, dat vind ik het ergst.’

Putten

‘We zijn hier ongelooflijk blij mee’, zegt Herman du-Bois, vlak nadat minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie) excuses heeft aangeboden aan de veroordeelden voor de Puttense moordzaak. Hij was erbij, op de publieke tribune van de Tweede Kamer. ‘Wilco Viets, de andere veroordeelde, en ik wisten dat hij het zou gaan doen maar niet hoe. Dit was precies waar ik op had gehoopt.’

Zijn vrouw Anja: ‘Ik schoot vol, ook omdat Grapperhaus zelf geëmotioneerd was. Dat hij zo duidelijk zei: ‘Herman en Wilco, het spijt me.’ Namens het kabinet. Dit is het ultieme eerherstel waar we zo lang voor hebben gevochten.’

Begin 1994, toen de 23-jarige stewardess Christel Ambrosius werd vermoord en verkracht in Putten, vormden ze een gelukkig doorsneegezin m..

