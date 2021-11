Viroloog Bert Niesters over de nieuwe maatregelen: ‘Virologisch gezien is een harde lockdown de enige oplossing’

Volgens viroloog Bert Niesters, verbonden aan het UMC Groningen, komen de extra coronamaatregelen die het kabinet vrijdagavond afkondigt, te laat en zijn ze bovendien te mild. ‘Als er eerder was ingegrepen, had de klap nu niet zo groot hoeven zijn.’

Denkt u dat het sluiten van niet-essentiële sectoren om 17:00 genoeg is om het virus in te dammen?

‘Nee, dan gaan mensen toch gewoon overdags naar de IKEA? Ik heb de hoop opgegeven, dat we snel uit deze situatie gaan komen. De overheid heeft geen enkele regie en mensen houden zich niet aan de maatregelen. We zijn ons er totaal niet van bewust dat we een enorm probleem hebben als code zwart aanbreekt. Ondertussen wordt er door de overheid veel te veel gepolderd. Het virus daarentegen poldert niet.’

Wat bedoelt u met te veel polderen?

‘De overheid houdt met iedereen rekening en overal moet eerst over gepraat worden. Daarnaast hebben we ook de verkeerde prioriteiten. Terwijl in de ziekenhuizen met man en macht code-zwart prober..

