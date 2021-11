42 - Week 47: EO-jongerendag als vaccin tegen verdeeldheid in christelijke contreien

De EO-jongerendag gaat door. Op 11 juni vindt het plaats in Ahoy Rotterdam. Joram en Cocky halen herinneringen op aan eerdere edities. Joram begon door de EO-jongerendagen ineens het geloof beter te begrijpen. ‘Ik kom uit de charismatische hoek en daar werden altijd van die moeilijke woorden gebruikt. Maar op de EO-jongerendagen werd het geloof echt duidelijk uitgelegd.’ Het belangrijkste aspect voor de presentator van de EO-jongerendagen is dat christenen elkaar weer kunnen opzoeken. En over elkaars verschillen heen kunnen stappen. Dat is volgens Joram hard nodig, want de coronaloopgraven lijken steeds dieper te worden. Cocky heeft afgelopen week de documentaire Jason bekeken. Hierin strijdt een 23-jarige jongen, die zelf allerlei misère heeft meegemaakt, tegen de gesloten jeugdinrichtingen. Cocky is dusdanig onder de indruk dat ze in de podcast Deze Week luisteraars aanspoort de docu te gaan kijken. ‘Ik moest huilen en bedacht me: hoe moet God hiernaar gekeken hebben? De onschuld van een kind, het allerkwetsbaarst wordt zo ontzettend beschadigd. Bekijk de documentaire door hier te klikken.