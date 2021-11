Excuses in Puttense moordzaak

Den Haag

Wilco Viets en Herman du Bois zaten zeven jaar in de gevangenis voor de moord op Christel Ambrosius. In 2002 werden ze alsnog vrijgesproken. De vermoorde misdaadverslaggever Peter R. de Vries zette zich jarenlang in voor de vrijlating van Viets en Du Bois. Royce de Vries, de zoon van de vermoorde journalist, zat donderdag op de publieke tribune in de Tweede Kamer. Ook Du Bois was aanwezig.

Grapperhaus zei dat Du Bois en Viets ‘misschien wel financiële genoegdoening hebben gekregen, maar publieke excuses zijn nooit gemaakt’.

‘Ik ben er even stil over, ik wil er ook echt bij stilstaan. We hebben die mannen en hun gezinnen in de kou laten staan. We hadden eerder excuses moeten maken, ik hecht er grote waarde aan dat vandaag te doen. I..

