‘Kottervisserij kwetsbaar voor criminele drugsnetwerken’

Den Haag

Drugssmokkelaars benaderen actief vissers in economische problemen. Verreweg de meeste vissers wijzen de aanbiedingen af, maar de economische malaise in hun sector maakt hen wel kwetsbaar voor criminele netwerken, aldus de studie van bureau Mehlbaum Onderzoek. Veldwerk in de havens van IJmuiden, Urk en Den Oever, waarbij onder anderen met tientallen vissers en andere mensen uit de visserijsector is gesproken, geeft een beeld van de methode waarmee vissers drugs aan wal brengen. Cocaïne wordt eerst via containerschepen vervoerd uit het productieland en vervolgens op de Noordzee overboord gezet. Later worden de partijen door vissers of andere professionals opgevist.

Daarbij kunnen vissers betrokken zijn die kwetsbaar zijn om geworve..

