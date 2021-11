Lokale partijen en CDA winnaars verkiezingen

In Purmerend is bij de gemeenteraadsverkiezingen (opkomst 32,4 procent) de Stadspartij-Beemster Polder Partij als grootste uit de bus gekomen. De lokale fusiepartij kreeg volgens de voorlopige uitslag de meeste stemmen. De PvdA werd tweede, gevolgd door de VVD. De verkiezingen waren nodig omdat de gemeente Beemster zich vanaf 1 januari 2022 bij Purmerend voegt.

Purmerend

Ook in negen andere gemeenten waren woensdag verkiezingen vanwege herindelingen. Eveneens in Noord-Holland vormen Heerhugowaard en Langedijk de nieuwe gemeente Dijk en Waard (opkomst 35,99 procent). Daar eindigde Dijk&Waardse Onafhankelijke Partij bovenaan. Lokaal Dijk en Waard eindigde op plek twee en de VVD werd derde.

In Noord-Brabant ontstaan twee nieuwe gemeenten. Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis worden gemeente Land van Cuijk. Daar is het CDA de grootste geworden met daarachter Team Lokaal en Liberaal LVC. Het opkomstpercentage was 49,51 procent. Uden en Landerd worden gemeente Maashorst. Jong Maashorst heeft daar de meeste stemmen gehaald. Het CDA eindigde op plek twee met daarachter Vo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .