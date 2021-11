Reclame Code Commissie buigt zich over klachten prolifespots. ‘Wat is het verschil tussen echte en betere hulp aan moeder en kind?’

De klachten over de prolife-spotjes in de Week van het Leven moeten ongegrond worden verklaard, vindt Platform Zorg voor Leven. De Reclame Code Commissie besprak donderdag drie van de bijna duizend klachten.

Amsterdam

Bijna duizend klachten ontving de Reclame Code Commissie (RCC) over prolife-spotjes die begin deze maand tijdens de Week van het Leven zijn uitgezonden. De radio- en tv-reclames van organisator Platform Zorg voor Leven over ‘Vergeet het baasje in eigen buik niet’ en ‘Mijn lichaam, mijn keuze?’ vroegen aandacht voor de bescherming van ongeboren leven. Niet eerder riepen via radio en tv uitgezonden spotjes zoveel klachten op.

media-uitingen

De RCC, die toetst of reclame overeenstemt met de wet, waarheid, goede smaak en het fatsoen, had uit de stapel klachten uit praktisch oogpunt de ‘drie meest relevante’ gekozen. Deze werden donderdag behandeld in een..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .