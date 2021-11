Klimaatpsycholoog Gerdien de Vries: ‘De overheid mag mensen niet manipuleren’

Nu de gevolgen van klimaatverandering steeds zichtbaarder worden is het vakgebied van klimaatpsycholoog Gerdien de Vries volop in het nieuws. In een strandtent, aan de voet van het monumentale Kurhaus, vertelt de Delftse gedragswetenschapper dat duurzaam leven meer is dan alleen maar een hoop gedoe. Het kan ook leuk zijn.

Scheveningen

Is er sprake van een klimaatcrisis?

‘Dat vind ik best een lastige vraag. Ja, het is vijf voor twaalf, de urgentie om maatregelen te nemen is hoog. Als we dat niet doen stevenen we af op een ramp. Er is noodzaak om zware woorden te gebruiken. Maar anders dan met de coronacrisis is klimaatverandering niet iets dat over een paar jaar voorbij is. Misschien zijn andere woorden beter, zoals transitie, transformatie, evolutie.’

Met anderen zat u in een Klimaatcrisis Beleid Team, vergelijkbaar met het bekende OMT. Wat wilde u daarmee bereiken?

‘Dat was een groepje mensen met verschillende wetenschappelijke achtergronden, opgezet door het onafhankelijke onderzoeks- en adviesbureau CE Delft, om de overheid van advies te d..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .