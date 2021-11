Reclame Code Commissie behandelt ‘spoedzaak’ over spotjes Week van het Leven

De Reclame Code Commissie (RCC) behandelt donderdag in een online spoedzitting drie klachten die zijn ingediend over de mediacampagne van Platform Zorg voor Leven tijdens de Week van het Leven.

Amsterdam

De RCC, die onder meer toetst of reclame overeenstemt met de wet, waarheid, goede smaak en het fatsoen, ontving volgens woordvoerder Kirsten van Kleeff in totaal ‘bijna duizend klachten’ over de eerder deze maand via radio, tv en internet uitgezonden spotjes van Platform Zorg voor Leven.

Het platform, dat een bundeling is van onder andere christelijke prolife-organisaties en SGP en ChristenUnie, houdt elk najaar in de Week van het Leven een mediacampagne voor bescherming van ongeboren leven. In de laatste campagne wordt onder meer ingespeeld op de leus ‘baas in eigen buik’. De slogan stamt uit de jaren zeventig, toen de feministische groep Dolle Mina met ontblote buiken met die leus erop, demonstreerde voor zelfbeschikkingsrecht ..

