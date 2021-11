Door corona minder mazelen, bof en kinkhoest

Bilthoven

Dat blijkt uit een rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) surveillancerapport staat hoeveel mensen ziek werden van de twaalf infectieziekten waartegen het RVP vaccineert. Het aantal meldingen voor kinkhoest, bof en mazelen daalde vorig jaar fors. In 2019 werden 84 meldingen voor mazelen gedaan, vorig jaar waren dat er slechts 2. Het aantal meldingen voor kinkhoest daalde met 85 procent. De bof werd vorig jaar 64 keer gemeld, in 2019 was dat aantal twee keer zo groot. Rodehond en polio werden vorig jaar niet gemeld, net zoals in 2019.

De bacterie Haemophilus influenzae type b werd juist vaker gemeld. In 2019 werden er 39 meldingen gedaan, vor..

