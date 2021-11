Nog nooit was er covid in zo veel verpleeghuizen tegelijk

Een recordaantal verpleeghuizen heeft te maken met een corona-uitbraak. In 894 locaties zijn in de laatste vier weken bewoners positief getest. Dat is ruim een derde van alle verpleeghuizen.

Den Haag

Het oude record stamt van begin dit jaar. Op 9 januari, rond het begin van de vaccinatiecampagne, hadden 876 verpleeghuizen minstens één recente besmetting. In april vorig jaar, op de top van de eerste golf, kampten 828 verpleeghuizen met een uitbraak.

Bewoners en medewerkers van verpleeghuizen waren in januari als eersten aan de beurt om tegen het coronavirus te worden gevaccineerd. Sindsdien daalde het aantal besmettingen op de locaties snel. Tijdens de vierde golf in juli bleven verpleeghuizen grotendeels gespaard. Er was wel een lichte toename van het aantal besmettingen te zien, maar die viel in het niet bij de stijging in de rest van de samenleving. De laatste weken gaat het echter snel. Begin oktober hadden iets meer dan ho..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .