GGD wil ervaren medewerker houden

Utrecht

Koepelorganisatie GGD GHOR Nederland heeft opnieuw aan de bel getrokken bij het ministerie van Volksgezondheid over medewerkers met tijdelijke contracten, die na drie verlengingen moeten worden ontslagen. De GGD noemt het ‘jammer als dit de reden is om medewerkers met ruime ervaring en kennis te moeten laten gaan’. Medewerkers met een tijdelijk contract moeten na drie keer verlenging vast in dienst worden genomen, of worden ontslagen. Een woordvoerster zegt dat de medewerkers alleen ‘met garanties voor langdurige covidfinanciering’ kunnen blijven. <

