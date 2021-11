Leiden is het meest speelvriendelijk

Leiden

Jantje Beton, waar Beatrix al tientallen jaren beschermvrouwe van is, zet zich sinds 1968 samen met kinderen en jongeren in voor meer en uitdagender speelruimte en meer speelkansen. Jaarlijks doen ruim 350.000 kinderen mee aan de activiteiten en projecten. Kinderen en jongeren in kwetsbare (speel)posities krijgen hierbij extra aandacht. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .