Eerste ouderen uit 1937 krijgen boosterprik

De eerste mensen met geboortejaar 1937 zijn uitgenodigd voor het krijgen van hun boosterprik. Een deel van de brieven voor deze groep is dinsdag en woensdag verzonden, meldt het RIVM. Alle mensen geboren in 1936 of eerder kregen de dagen daarvoor al een uitnodiging gestuurd. <

Vrachtschip maakt water bij Echt-Susteren

Een vrachtschip met aan boord 443 ton zwavelzuur is woensdag in botsing gekomen met een ander vrachtschip. Hierdoor zijn twee scheuren ontstaan, waardoor het schip met zwavelzuur water maakte, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio. Het ongeval gebeurde op het Julianakanaal in de buurt van de Limburgse gemeente Echt-Susteren. <

Gevangenispersoneel wil overleg met DJI

De vakbond voor gevangenispersoneel wil zo snel mogelijk in gesprek met de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), onder meer over de hoge werkdruk, de incidenten en de onveilige situaties in de inrichtingen vanwege gebrek aan ervaren personeel. Gebeurt dat niet, dan worden stakingen door het personeel niet uitgesloten, waarschuwt de afdeling Justitie van vakbond FNV. <

beeld anp

Winteropvang in vier grote steden om kou

De temperatuur daalt de komende tijd dusdanig dat de vier grote steden de winterkoudeopvang weer openen. Alle dak- en thuisloze mensen, ook degenen die normaal geen recht hebben op opvang, kunnen van vrijdagavond tot en met dinsdagochtend terecht in de winterkoudeopvang, meldt de gemeente Amsterdam. <

beeld anp

Bedrijven: vanaf 2025 leaseauto’s uitstootvrij

Alle nieuwe auto’s voor de zakelijke markt moeten vanaf 2025 op elektriciteit of waterstof rijden. Daarvoor pleit een coalitie van diverse grote bedrijven en brancheorganisaties, waaronder ABN Amro, Shell, LeasePlan, Philips, diverse energiebedrijven en de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE). Ook de gemeenten Amsterdam en Rotterdam, Schiphol en Natuur&Milieu steunen het pleidooi. <

‘Staat handelde rond adoptie onrechtmatig’

De Nederlandse staat moet een schadevergoeding betalen aan de in 1980 illegaal geadopteerde Patrick Noordoven, zo heeft de rechtbank in Den Haag woensdag geoordeeld. Volgens de rechter heeft de Staat ‘onrechtmatig gehandeld’ tegenover de man. Kort na zijn adoptie bleek uit politieonderzoek dat Noordoven, en 41 andere kinderen, illegaal geadopteerd waren uit Brazilië. Op dat moment zorgde de Staat er niet voor dat Noordoven in staat werd gesteld om zijn afstamming en de omstandigheden van zijn illegale adoptie te kennen. <

Slowakije gaat voor twee weken in lockdown

Slowakije voert in navolging van buurland Oostenrijk een lockdown in voor de hele bevolking. In het land gold sinds maandag al een lockdown voor ongevaccineerden. Slowakije kent de snelste toename ter wereld van het aantal besmettingen, reden voor de regering het land twee weken aan de ketting te leggen. Onder meer restaurants en niet-essentiële winkels moeten sluiten, zei minister Richard Sulik van Economie. <

Zwitserland geeft plek weg op ‘vaccinwachtlijst’

Zwitserland heeft afgezien van een vaccinleverantie ten gunste van een internationaal initiatief dat moet zorgen dat ook ontwikkelingslanden coronavaccins krijgen. Dat Covax-initiatief krijgt daardoor voor het eind van het jaar de beschikking over 1 miljoen Moderna-vaccins die eigenlijk voor de Zwitsers waren bedoeld. <

‘Geef boosterprik aan alle volwassenen in EU’

Alle volwassenen in de Europese Unie moeten een boosterprik kunnen halen, vindt de Europese Commissie. Mensen die extra kwetsbaar of boven de veertig zijn zouden voorrang moeten krijgen, maar uiteindelijk moet iedereen aan de beurt komen, zegt voorzitter Ursula von der Leyen. De commissievoorzitter reageerde op het nieuwste advies van het ECDC, het Europese RIVM. <

Noorwegen boos om aanhouding journalisten

Noorwegen heeft verontwaardigd gereageerd op de aanhouding van twee journalisten in Qatar. Halvor Ekeland en Lokman Ghorbani deden daar voor de Noorse omroep NRK verslag over de voorbereidingen voor het wereldkampioenschap voetbal in 2022. De autoriteiten in de Golfstaat zeggen dat de journalisten waren opgepakt omdat ze zich op privéterrein zouden hebben begeven. <

WHO: ook grote kans op corona na vaccin

Coronavaccins verminderen de kans op een besmetting met de nu dominante deltavariant met ongeveer 40 procent. Vaccins zorgen voor een vals gevoel van veiligheid, waarschuwt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Het risico op ernstige ziekte of overlijden is fors lager, maar je riskeert nog steeds een besmetting of het besmetten van anderen. Vaccins redden levens, maar ze voorkomen de overdracht niet volledig. <

beeld anp

Vonnis in moordzaak zwarte jogger in Georgia

Drie witte Amerikanen zijn schuldig bevonden aan moord op de zwarte jogger Ahmaud Arbery (25) in de Amerikaanse staat Georgia. Zij jaagden achter hem aan in hun pick-ups. De gewelddadige dood van Arbery vorig jaar leidde tot veel ophef nadat beelden op sociale media verschenen. Het is nog niet bekend welke straf schutter Travis McMichael, zijn vader en hun buurman krijgen. <

IEA vraagt om nog hogere olieproductie

Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) dringt er bij de OPEC+ op aan om de olieproductie nog sterker te gaan verhogen om de hoge brandstofprijzen tegen te gaan. De alliantie van oliekartel OPEC met bondgenoten als Rusland heeft tot dusver geweigerd de productie sterker op te voeren. Enkele landen gaan de strategische reserves aanspreken. <

Tractorbouwer Deere boekt recordwinst

De Amerikaanse fabrikant van tractoren en andere landbouwmachines Deere heeft afgelopen boekjaar een recordwinst behaald dankzij de sterke vraag van boeren naar nieuwe apparatuur door de hoge prijzen van agrarische producten. Ook voor het nieuwe jaar is Deere optimistisch gestemd. In het eind oktober afgesloten gebroken boekjaar werd een nettowinst geboekt van bijna 6 miljard dollar. <

beeld anp

VS melden laag aantal uitkeringsaanvragen

Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten is afgelopen week op het laagste niveau uitgekomen sinds 1969. Daarmee lijkt de arbeidsmarkt van de grootste economie van de wereld krachtig herstel te laten zien van de coronacrisis. Volgens nieuwe voor seizoensinvloeden gecorrigeerde cijfers van de Amerikaanse overheid vroegen 199.000 mensen een uitkering aan. Dat zijn er 71.000 minder dan een week eerder. <

Gelderland leent Alliander miljoenen

De rijke provincie Gelderland leent netbeheerder Alliander tussen de 268 en 335 miljoen euro om het elektriciteitsnet te kunnen uitbreiden en verduurzamen. Alliander heeft de aandeelhouders om 600 miljoen euro gevraagd. Gelderland heeft 44,7 procent van de aandelen en is daarmee de grootste aandeelhouder. <

Philips: geen 220.000 klachten over apparaten

Philips bestrijdt dat er honderdduizenden klachten zijn binnengekomen over zijn slaapapneuapparaten. Dat getal van 220.000 klachten kwam naar voren uit een rapport van de Amerikaanse toezichthouder FDA die een controle deed bij Philips. Maar volgens het medisch technologiebedrijf zijn er slechts zo’n 1250 klachten. <

Britse industrie vraagt soepelere handel met EU

De Britse industriesector roept op tot een versoepeling van de handelsbetrekkingen met de Europese Unie. ‘Beëindig de politisering van de handel’, eiste de voorzitter van de Britse industrievereniging CBI, Karan Bilimoria, woensdag in een toespraak. Met meer dan 40 procent van het handelsvolume is de EU nog steeds de belangrijkste en naaste handelspartner van de Britten. Na de brexit begon de nieuwe relatie echter niet zonder hindernissen. Bilimoria: ‘De bureaucratie hindert bedrijven vandaag de dag nog steeds.’ <

Autobouwers investeren in snellaadstations in EU

Autobouwers BMW, Hyundai, Mercedes-Benz, Ford en Volkswagen willen hun Europese netwerk van snelladers voor elektrische auto’s sneller uitbreiden. Daarvoor investeren de grote autobouwers 700 miljoen euro tot 2025. De autofabrikanten hebben voor het uitbreiden van het Europese netwerk van laadstations eerder al het samenwerkingsverband IONITY opgezet. <

Thuiswerken zorgt weer voor meer dataverkeer

Door de strengere coronamaatregelen van de overheid wordt er weer meer gebruikgemaakt van het vaste netwerk van KPN. Volgens het telecombedrijf, een van de grootste aanbieders van internet en mobiele telefonie in Nederland, is het ‘thuiswerkverkeer’ vanwege het aangescherpte thuiswerkadvies van de overheid met bijna een derde toegenomen. <

beeld anp

‘Verduurzamen huizen steeds populairder’

Het aantal aanvragen voor een hypotheek om de woning mee te verduurzamen is de afgelopen maanden sterk toegenomen. De toename was al in juni te merken, meldt hypotheekbemiddelaar De Hypotheker. Met de sterk stijgende gasprijzen leken ook meer huizenbezitters van plan om hun huis aan te pakken, denkt dat bedrijf. In juni werden op jaarbasis al 49 procent meer hypotheken afgesloten voor verduurzaming van de woning en ook in juli, augustus en september lagen de aanvragen rond de 50 procent boven die van een jaar eerder. <

Jaar voorwaardelijke celstraf Karim Benzema

De Franse aanvaller Karim Benzema van Real Madrid is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van één jaar en het betalen van een boete van 75.000 euro. Een rechtbank in Versailles acht de 33-jarige spits medeplichtig aan een poging tot afpersing van zijn voormalige collega-international Mathieu Valbuena. <

Haile Gebrselassie gaat meevechten in Ethiopië

De Ethiopische olympische goudenmedaillewinnaar en nationale held Haile Gebrselassie heeft beloofd zich aan te sluiten bij de strijd tegen de rebellen in zijn land. De langeafstandsloper boekte begin jaren negentig zijn eerste internationale successen onder begeleiding van de Nederlandse voormalig topatleet Jos Hermens. <