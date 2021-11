Rosenmöller naar pensioenfonds ABP

Amsterdam

Paul Rosenmöller (65) neemt per 1 december zitting in het bestuur van ambtenarenpensioenfonds ABP. Hij neemt de plek in van de vertrokken Jan van Zijl. Rosenmöller is momenteel lid van de Eerste Kamer namens GroenLinks. Ook is hij voorzitter bij de VO-raad, voor scholen in het voortgezet onderwijs. Eerder was hij onder meer vakbondsbestuurder en programmamaker voor de IKON. <

