Den Haag

Dat meldt de bewindsman in een brief aan de regioburgemeesters. ‘De impact op onze hulpverleners is groot. Dat sterkt mij in mijn vastberadenheid om dit samen met jullie op alle fronten aan te pakken’, aldus Grapperhaus in zijn brief. Na het bezoek van de minister aan Rotterdam afgelopen weekend klonk vanuit de politie al de vraag om te kijken naar andere ‘(gewelds)middelen’ dan de wapenstok en het dienstwapen. Agenten hebben behoefte aan iets daartussenin. Grapperhaus schrijft dat hij dit verzoek inmiddels in overweging heeft.

Beanbags, ook wel stunbags genoemd, zijn zakjes gevuld met bolletjes lood die met een vuurwapen worden afgeschoten. Ze dringen het lichaam niet binnen, zoals een kogel, maar geven een harde klap ge..

