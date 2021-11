Gezamenlijke studieschuld loopt verder op

Den Haag

De slagingspercentages waren volgens het statistiekbureau CBS in schooljaar 2019/2020 uitzonderlijk hoog, onder meer omdat het schriftelijk eindexamen was geannuleerd. Bovendien was een tussenjaar amper mogelijk en gingen jongeren daarom meteen studeren.

De totale studieschuld van huidige en voormalige studenten is begin 2021 opgelopen tot 24,4 miljard euro. Dat is 1,6 miljard euro meer dan een jaar eerder, oftewel 7 procent. In totaal hebben 1,6 miljoen Nederlanders op dit moment een studieschuld. De gemiddelde studentenlening is voor het eerst in vijf jaar niet gestegen en blijft 15.200 euro.

In het schooljaar van 2019 en 2020 namen bijna alle examenleerlingen een diploma mee naar huis. Vanwege de uitbraak van het coronavirus was..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .