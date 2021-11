Persconferentie vervroegd, meer regels op komst

Het demissionaire kabinet bereidt voor komende vrijdag een nieuwe corona-persconferentie voor. Als dan nog steeds geen daling te zien is in de besmettingscijfers, ‘zullen we die kentering moeten forceren’, aldus minister De Jonge van Volksgezondheid woensdag na beraad met de meest betrokken ministers.

Den Haag

Maar of de komende dagen een knik in de besmettingsgolf te zien zal zijn, daar is het kabinet niet hoopvol over. ‘Het beeld is somber en zorgelijk’, aldus De Jonge. ‘We hebben geen reden om aan te nemen dat we die kentering op korte termijn gaan meemaken.’

Het kabinet ziet nog niet dat de aanscherpingen van 12 november voor een daling van de besmettingscijfers en ziekenhuisopnames heeft gezorgd. Met ruim 700 coronapatiënten erbij in de afgelopen twee dagen en een totaalaantal van 2535 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen, zet de toename van het aantal patiënten zorgwekkend door. ‘Als het in dit tempo doorgaat, gaat het niet goed.’

Het kabinet heeft het Outbreak Management Team daarom gevraagd om een nieuw spoedadvies..

